FT: европейские банки подали в суд на Linde из-за убытков от санкций против РФ

Крупные немецкие банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на германскую группу компаний Linde, требуя компенсации за убытки, связанные с ее уходом из России. Об этом сообщила Financial Times (FT).

Крупнейшие банки Европы стремятся вернуть сотни миллионов евро своих активов, которые были заморожены российскими судами. Согласно данным газеты, Deutsche Bank понес убытки в размере около €244 млн, UniCredit — около €460 млн, а Commerzbank — примерно €90 млн. Первое судебное заседание состоится 14 июля во Франкфурте, где будет рассматриваться иск Deutsche Bank к Linde на сумму €260 млн в качестве компенсации.

Данный спор возник из-за контрактов, заключенных в 2021 году между консорциумом с участием Linde и «Русхимальянсом» на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Российская сторона выплатила Linde около €1 млрд, в то время как европейские банки выдали гарантии авансовых платежей и исполнения обязательств в пользу «Русхимальянса».

В 2022 году Linde приостановила свою деятельность в России, после чего банки отказались выполнять данные гарантии, сославшись на то, что такие платежи могут нарушать санкции Европейского Союза.

Ранее евродепутат признал, что Европа страдает от санкций больше, чем Россия.