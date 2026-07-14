Украине упростили закупку продукции у оборонных компаний Британии

ЕС и Британия подписали соглашение, предоставляющее оборонным компаниям Соединенного Королевства доступ к кредиту для Украины на €90 млрд, пишет портал Euractiv.

В статье уточняется, что договоренность была достигнута накануне в кулуарах встречи участников «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, поддерживающих Киев и допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине). Благодаря соглашению Украина получит возможность закупать военную продукцию у более широкого круга производителей. Для этого ей больше не будет нужно отдельное разрешение на приобретение оборонной продукции у производителей Соединенного Королевства.

Британский премьер Кир Стармер на этом фоне заявил, что Лондон усиливает поддержку Киева и посылает Москве четкий сигнал о единстве Европы перед лицом «российской агрессии».

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее страны ЕС обвинили Россию в кибератаках.