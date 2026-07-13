Дубай на фоне конфликта на Ближнем Востоке планирует построить новый порт

Государственная компания эмирата Дубай DP World планирует создать новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что новый порт позволит снизить зависимость Дубая от его флагманского хаба Джебель-Али.

По данным издания, в данный момент компания ведет переговоры о создании совершенно нового многоцелевого порта в прибрежной зоне Фуджейры, а также нового терминала в существующей гавани того же эмирата.

Отмечается, что активность в Джебель-Али на фоне конфликта в регионе сократилась на 90-95%.

Очередной виток эскалации возник после того, как в ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ США начали новую серию ударов по иранским целям. По информации Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон будет взимать сборы с судов на правах «хранителей Ормуза»