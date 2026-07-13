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Бизнес

Названы пять самых распространенных схем мошенничества летом

Эксперт НИФИ Минфина Модель: мошенники предлагают горящие туры сказочно дешево
«Газета.Ru»

Горящие туры «сказочно дешево» — первая из пяти самых распространенных схем мошенничества этим летом, рассказал «Газете.Ru» руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Злоумышленники предлагают туры в популярные места по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты они либо перестают выходить на связь, либо продолжают имитировать работу: присылают поддельные подтверждения брони и фальшивые договоры, выигрывая время для новых жертв. Чтобы не попасться, проверьте наличие такого тура на официальном сайте туроператора. Все легальные турагентства внесены в Единый федеральный реестр турагентов, доступный на сайте Минэкономразвития», — отметил Модель.

По его словам, вторая схема — «бесплатные» экскурсии. Под видом бесплатной экскурсии туристам предлагают присоединиться к группе, а уже на месте выясняется, что необходимо оплатить входные билеты, питание или посетить «партнерские» магазины. Фактические расходы могут многократно превысить стоимость обычной организованной экскурсии, предупредил Модель.

Третья схема — продажа авиа- и железнодорожных билетов на фейковых сайтах. По словам Моделя, мошенники создают сайты, копирующие официальные ресурсы перевозчиков или популярных агрегаторов, и предлагают билеты по заниженным ценам. Введя персональные и платежные данные, покупатель остается и без билета, и без денег, а его банковские реквизиты попадают в руки преступников. Эксперт призвал покупать билеты только на официальных сайтах и в мобильных приложениях авиакомпаний и РЖД.

Четвертая схема — отели-призраки. Модель пояснил, что бронирование жилья через поддельные сайты приводит к тому, что туристы приезжают по указанному адресу и не находят там никакого отеля или обнаруживают объект, совершенно не соответствующий фотографиям. Эксперт призвал использовать только проверенные сервисы бронирования, сверять информацию с официальным сайтом отеля и обязательно подтверждать бронь.

Пятая схема — оплата услуг за границей через неофициальные каналы. По словам Моделя, аренда автомобиля, заказ индивидуальных экскурсий и другие услуги за рубежом нередко предлагаются с условием предоплаты переводом на личный номер телефона или через незнакомые платежные сервисы. Получив перевод, организатор исчезает. Модель призвал оплачивать все только через безопасные платежные платформы, избегайть переводов на частные карты и по возможности договариваться о постоплате, хотя бы частичной.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с внесением средств по QR-кодам.

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