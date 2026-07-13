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Бизнес

Россиянам рассказали, как получить скидку на вторичную квартиру

Риелтор Гордеева: россияне могут получить скидку 10% на вторичную квартиру
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

При покупке квартиры на вторичном рынке россияне могут получить скидку 3–5% на ликвидные объекты и 7–10% — на жилье, которое продается дольше четырех-шести месяцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева.

«Главный инструмент покупателя — переговоры, подкрепленные фактами. Снизить цену помогут долгий срок продажи, более выгодные предложения поблизости, состояние квартиры, расходы на ремонт, юридические нюансы и отсутствие других покупателей. Любые попытки сбить цену без железных аргументов обречены на провал. Например, можно показать продавцу расчет, согласно которому вложения в ремонт составят около 2 млн рублей. Цифры всегда убеждают лучше эмоций», — отметила Гордеева.

По ее словам, больше всего уступать готовы владельцы наследственных и инвестиционных квартир, а также продавцы, которым срочно нужны деньги для встречной покупки. Значительный дисконт можно получить и на объекты, которые давно выставлены на продажу, сказала Гордеева. Такие квартиры эксперт назвала «мотивированными метрами».

При этом низкая цена может скрывать серьезные проблемы. Особенно внимательно Гордеева посоветовала проверять квартиры, которые продают по доверенности, недавно полученные по наследству объекты, жилье, купленное с использованием материнского капитала без выделения долей, недвижимость банкротов и квартиры со сложной историей перехода права собственности.

«Экономия в 1–2 млн рублей при покупке проблемного объекта «с хвостом» может обернуться многолетним судебным спором. Ремонт можно переделать. Историю квартиры переделать нельзя», — подчеркнула риелтор.

По ее словам, разумно экономить на отделке, мебели, возрасте ремонта, видовом этаже и косметических недостатках. Однако предварительно нужно рассчитать стоимость всех работ и сравнить итоговую сумму с ценами на другие квартиры, сказала эксперт.

Она назвала ближайшие месяцы «окном рационального покупателя»: спрос восстанавливается, но продавцы пока не могут в полной мере диктовать условия. При этом ждать масштабных распродаж во втором полугодии 2026 года не стоит — обвала цен на вторичном рынке не будет, заключила Гордеева.

Ранее стало известно, сколько будут стоить новые квартиры в августе.

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