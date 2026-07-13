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Бизнес

Россиянам рассказали, что не надо делать с ИИ

Финансист Граборов призвал не конкурировать с ИИ в скорости выполнения задач
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

В первую очередь искусственный интеллект заменит сотрудников, в функционал которых входит обработка типовых писем и документов, первоначальные ответы на однотипные вопросы, подготовка шаблонных текстов и рутинной отчетности. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антон Граборов. Он призвал россиян не конкурировать с ИИ в скорости и объеме выполнения задач.

«На возможные изменения и передачу функций ИИ в компании указывают запуск в компании пилотных проектов с ИИ, создание внутренней AI-платформы и вопросы руководителей о том, почему сотрудники не использовали нейросеть для решения той или иной задачи. В «Альфа-Капитале» нейросетями ежемесячно пользуются около 67% сотрудников. Устойчивее работа в тех направлениях, где нужны ответственность за решение, действия в условиях неопределенности и живое общение с людьми», — пояснил Граборов.

Главной ошибкой он назвал попытку конкурировать с искусственным интеллектом в скорости и объеме выполнения однотипной работы. Однако полностью доверять результату нейросети и отказываться от его проверки также не следует, считает эксперт.

«У нас действует принцип «второго пилота»: ИИ готовит, но финальное решение всегда остается за человеком. Самый ценный сотрудник — тот, кто умеет поставить нейросети задачу и отвечает за итог, а не тот, кто быстрее всех выполняет работу вручную», — подчеркнул Граборов.

Чтобы сохранить востребованность, сотрудникам следует одновременно развивать профессиональную экспертизу и учиться пользоваться нейросетями, уверен эксперт. Глубокие знания без ИИ замедляют работу, а владение ИИ без собственной компетенции дает поверхностный результат, считает Граборов.

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