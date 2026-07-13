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Бизнес

Россиянам объяснили, что нельзя делать при продаже машины

Автоэксперт Липовицкий: идеальная чистота машины при продаже вызывает подозрения
Shutterstock/FOTODOM

Идеальная чистота машины при продаже может вызвать подозрения, поэтому россиянам не стоит вкладываться в детейлинг — комплексный профессиональный уход за авто. Простая комплексная мойка дает тот же эффект чистоты и аккуратности, но не вызывает подозрений, рассказал «Газете.Ru» автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.
 
«Не стоит мыть двигатель до блеска. Это не всегда безопасная процедура, во-вторых, легкая заводская пыль под капотом выглядит естественно, а идеальная чистота, наоборот, наводит на мысли о скрытых подтеках и попытке их замаскировать. Не нужно досрочно проводить регулярное ТО с заменой фильтров и жидкостей, поскольку для любого покупателя первое правило: сразу после покупки менять все расходники и «обнулить» интервал. Ни в коем случае нельзя пытаться приукрасить автомобиль любым тюнингом специально на продажу: вкусы в украшательстве могут не совпасть, да и любое вмешательство в конструкцию или эстетику может стать аргументом в пользу снижения цены», — отметил Липовицкий.

Он перечислил простые действия, способные выставить машину в более выгодном свете. Прежде всего, будет совсем не лишним обработать черный пластик в салоне и на кузове силиконовой смазкой и почернить шины — это сделает автомобиль визуально свежее. Стоит обслужить фары либо специальным очистителем, либо полиролью (мутные фары визуально сильно старят любой автомобиль). Нужно убрать мусор из салона — из всех полостей, подстаканников, протереть руль, почистить ворс под ковриками или просто оплатить комплексную мойку. Чистота в точках контакта с машиной — в зоне руля, вокруг водителя — создает впечатление, что за машиной ухаживали, подчеркнул Липовицкий. Эти простые правила реально могут сделать подержанный автомобиль привлекательнее и даже немного увеличить цену, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидают покупок гибридных машин, а не электромобилей.

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