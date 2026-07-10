В России ожидают покупок гибридных машин, а не электромобилей

Всплеск интереса к электромобилям в России, скорее всего, будет краткосрочным, а вот гибриды могут сохранить спрос и после текущего ажиотажа. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий.

«Чистые электромобили остаются для российского рынка нишевым продуктом. В июне 2026 года было продано 748 новых электрокаров, что на 22% меньше, чем годом ранее. По итогам полугодия их доля составила всего 0,8% рынка. Россия — это расстояния, морозы и крайне ограниченная зарядная инфраструктура. Она серьезно выросла с низкой базы, но до уровня КНР не дотягивает», — отметил Липовицкий.

С гибридами ситуация выглядит иначе. В этом сегменте ежемесячно заключается в среднем 6–8 тыс. сделок, что примерно втрое больше, чем год назад, подчеркнул эксперт. В июне продажи подключаемых гибридов выросли в 2,7 раза год к году — до 6,1 тыс. машин, сказал Липовицкий.

По его словам, современный гибрид застрахован от топливного коллапса, но не является манифестом отказа от бензина — это рациональное поведение, а не паника.

При этом эксперт отметил, что дальнейший рост ограничивают высокая цена, пустые склады, утилизационный сбор и проблемы с сервисом у машин из неофициального ввоза. Большинство гибридов остаются дорогими: половина моделей из топ-20 стоит 4–7 млн рублей и выше, заключил Липовицкий.

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