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Бизнес

Россиянам объяснили, зачем нужен Единый реестр населения

Бизнес-эксперт Трепольский: Единый реестр населения ускорит получение льгот
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Единый реестр россиян упростит взаимодействие граждан с госорганами и МФЦ при оформлении пособий, льгот или регистрации имущественных прав, ускорит эти процессы, заявил «Газете.Ru» бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Главное преимущество Единого реестра россиян — консолидация данных. ИД ЕРН связывает воедино все ваши основные документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, данные ЗАГС и другую информацию. Это полезно, если в системе того или иного ведомства произошел технический сбой, и нужно быстро сослаться на корректную запись в центральном регистре. В то же время преимуществ с ЕРН не будет при стандартном онлайн-взаимодействии через портал «Госуслуги» (где все данные уже верифицированы и подтянуты автоматически), а также при покупке билетов, трудоустройстве или бытовых операциях, где достаточно классических паспортных данных», — отметил Трепольский.

По его словам, со временем ЕРН станет удобным инструментом, сокращающим время проверки документов госорганами и МФЦ. Эксперт добавил, что с банками и коммерческими структурами пока такого не будет — коммерческий сектор (банки, страховые, нотариусы) настроен на работу со стандартным набором документов: паспорт + СНИЛС/ИНН. Пока законодательно не закреплена обязанность банков принимать ИД ЕРН как полноценный и единственный идентификатор, они будут продолжать запрашивать привычные документы, заключил Трепольский.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат отказаться от бумажных свидетельств ЗАГС.

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