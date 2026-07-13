Сотрудник крупного банка потратил украденные у клиента миллионы на роскошную жизнь

В США сотрудник Citibank похитил у клиента $3,5 млн, которые потратил на путешествия, покупку ювелирных украшений и погашение собственных долгов. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 44-летний житель Нью-Йорка Сун Му Чо 15 июня признал вину в мошенничестве. Следствие считает, что с 2023 по 2025 год он выводил деньги со счета состоятельного клиента, который доверил ему управление своими финансами. В Citibank Чо устроился в октябре 2025 года, а ранее работал в нескольких крупных финансовых организациях, в том числе в JP Morgan Chase.

Как установило следствие, обвиняемый подделывал подпись клиента и переводил деньги через компанию своего знакомого, который получал за это вознаграждение. Кроме того, выяснилось, что Чо смог получить доступ к компьютерной сети банка и удалить данные клиента, чтобы автоматическая система не отправляла уведомления о списании средств.

Похищенные деньги, по информации следствия, он тратил на роскошные путешествия, ювелирные изделия, а также полностью погасил кредит за обучение и задолженность по нескольким банковским картам.

Мошенническая схема раскрылась после того, как пострадавший обратился с жалобой в Citibank.

В июле стало известно, что Сун Му Чо может грозить до 25 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием электронных средств связи. Кроме того, суд обязал его вернуть все похищенные средства.

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