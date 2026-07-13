Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Сотрудник крупного банка потратил украденные у клиента миллионы на роскошную жизнь

NYP: сотрудник Citibank похитил у клиента $3,5 млн на путешествия
Global Look Press

В США сотрудник Citibank похитил у клиента $3,5 млн, которые потратил на путешествия, покупку ювелирных украшений и погашение собственных долгов. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 44-летний житель Нью-Йорка Сун Му Чо 15 июня признал вину в мошенничестве. Следствие считает, что с 2023 по 2025 год он выводил деньги со счета состоятельного клиента, который доверил ему управление своими финансами. В Citibank Чо устроился в октябре 2025 года, а ранее работал в нескольких крупных финансовых организациях, в том числе в JP Morgan Chase.

Как установило следствие, обвиняемый подделывал подпись клиента и переводил деньги через компанию своего знакомого, который получал за это вознаграждение. Кроме того, выяснилось, что Чо смог получить доступ к компьютерной сети банка и удалить данные клиента, чтобы автоматическая система не отправляла уведомления о списании средств.

Похищенные деньги, по информации следствия, он тратил на роскошные путешествия, ювелирные изделия, а также полностью погасил кредит за обучение и задолженность по нескольким банковским картам.

Мошенническая схема раскрылась после того, как пострадавший обратился с жалобой в Citibank.

В июле стало известно, что Сун Му Чо может грозить до 25 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием электронных средств связи. Кроме того, суд обязал его вернуть все похищенные средства.

Ранее британец вынес из банка 117 200 фунтов благодаря старой униформе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!