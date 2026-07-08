В США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

Монетный двор США выпустит первую за последние 100 лет монету некруглой формы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Памятная монета под названием «Звон свободы — Колокол свободы» будет выполнена в форме колокола и приурочена к 250-летию основания Соединенных Штатов. На лицевой стороне разместят изображение Колокола свободы с характерной трещиной, надпись Liberty, даты «1776–2026» и девиз «На Бога уповаем».

На оборотной стороне монеты будет изображен Индепенденс-холл на фоне праздничного фейерверка. Там же разместят надпись «Соединенные Штаты Америки» и латинский девиз «Из многих — единое».

Выпуск памятных монет остается одной из давних традиций США. Наиболее популярной стала монета, посвященная Статуе Свободы, которую выпустили в 1986 году тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Большим спросом также пользовались памятные монеты, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.

Поступление монеты в продажу ожидается 16 июля.

Ранее в США выпустили долларовую монету с изображением основателя Apple.