Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Бизнес

В США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

Монетный двор США выпустит памятную монету в форме колокола
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Монетный двор США выпустит первую за последние 100 лет монету некруглой формы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Памятная монета под названием «Звон свободы — Колокол свободы» будет выполнена в форме колокола и приурочена к 250-летию основания Соединенных Штатов. На лицевой стороне разместят изображение Колокола свободы с характерной трещиной, надпись Liberty, даты «1776–2026» и девиз «На Бога уповаем».

На оборотной стороне монеты будет изображен Индепенденс-холл на фоне праздничного фейерверка. Там же разместят надпись «Соединенные Штаты Америки» и латинский девиз «Из многих — единое».

Выпуск памятных монет остается одной из давних традиций США. Наиболее популярной стала монета, посвященная Статуе Свободы, которую выпустили в 1986 году тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Большим спросом также пользовались памятные монеты, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и 200-летию Конституции США.

Поступление монеты в продажу ожидается 16 июля.

Ранее в США выпустили долларовую монету с изображением основателя Apple.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!