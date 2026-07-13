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Бизнес

S7 может остаться без новых самолетов Ту-214

«Ъ»: контракт на поставку Ту-214 может сорваться из-за высокой цены
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Контракт авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 100 российских среднемагистральных лайнеров Ту-214 может сорваться. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По информации издания, контракт с S7 предполагает поставку до 100 самолетов Ту-214, однако он может быть сорван или пересмотрен до минимального количества машин.

«Ключевые причины в неготовности производителя — Казанского авиазавода (КАЗ) — зафиксировать в контракте модернизацию кабины под двухчленный экипаж, а также гарантировать сроки улучшения ЛТХ летно-технических характеристик и минимизировать простой самолета на обслуживание», — говорится в публикации.

Еще одним препятствием является отсутствие субсидий для закупки самолетов.

Собеседники издания пояснили, что современные гражданские авиалайнеры рассчитаны на экипаж без инженера. Это делает их более эффективными с точки зрения расходов, однако доработать кабину советского Ту-204 до модернизированного Ту-214 не удается.

Отдельной проблемой стала стоимость нового Ту-214, поделился собеседник издания. Изначальная цена составляла 3,3 млрд рублей за самолет, но сейчас она выросла до 8,9 млрд рублей за единицу.

6 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром» заявил, что поставки самолета Ту-214 в российские авиакомпании начнутся уже с 2027 года.

1 июня глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что компания уже начала поставки Ту-214.

Ранее в Минтрансе оценили успехи России в обслуживании иностранных самолетов.

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