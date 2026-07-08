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Россиянам объяснили, как сохранить мясо свежим в жару

Технолог Сараев: в жару мясо надо покупать последним и сразу убирать в холодильник
Павел Лисицын/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»/РИА Новости

В жаркую погоду мясную продукцию лучше покупать в магазине в последнюю очередь и как можно быстрее убирать в холодильник. Даже короткий перегрев может сократить срок безопасного хранения продукта, рассказал «Газете.Ru» ведущий технолог компании «Мясницкий ряд» Михаил Сараев.

«Главное правило летом — не прерывать холодовую цепь. В магазине мясо стоит приобретать в последнюю очередь, перед кассой. После покупки мясную продукцию желательно как можно быстрее доставить домой и убрать в холодильник. Если дорога от магазина занимает больше 20–30 минут, особенно в сильную жару, лучше использовать термосумку или сумку-холодильник с аккумуляторами холода», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ориентироваться нужно не на усредненные сроки хранения, а на рекомендации производителя. Вакуумная упаковка или модифицированная газовая среда помогают дольше сохранять свежесть, но не спасают продукт, если он перегрелся, сказал Сараев.

По его словам, оптимальная температура хранения охлажденной мясной продукции обычно составляет от +2 до +6 °C. Летом холодильник может работать хуже из-за частого открывания дверцы или перегруженных полок, поэтому его не стоит переполнять, добавил эксперт.

Он рассказал, что особенно осторожно нужно обращаться с фаршем и рублеными полуфабрикатами — их желательно использовать в течение суток после покупки или приготовления.

Эксперт напомнил, что сырые колбаски, полуфабрикаты и другая мясная продукция должны проходить полноценную термическую обработку.

«Если упаковка вздулась, нарушен вакуум, внутри появилась лишняя влага или изменились цвет и консистенция продукта, от покупки или употребления лучше отказаться. При этом отсутствие неприятного запаха еще не означает, что продукт полностью безопасен», — предупредил Сараев.

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