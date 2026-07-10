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Стало известно, как получить скидку на новостройку в 2027 году

«Этажи»: при покупке новостройки за наличные будет скидка 10% в 2027 году
Shutterstock/Oleg Opryshko

Наиболее выгодные условия в 2027 году сохранятся для покупателей новых квартир с наличными средствами, которые смогут рассчитывать на скидки до 10–15%, а также для тех, кто продает имеющееся жилье, чтобы улучшить жилищные условия. Об этом «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.

«По факту последнее время на рынке новостроек реальный скидкобум, но смотреть на это явление нужно трезво — порой скидка всего лишь рекламный ход для привлечения покупателя. Сейчас при покупке за наличные и быстром выходе на сделку можно получить скидку 10–15% от прайсовой цены. Тренд сохранится в 2027 году», — отметила Бочарникова.

По ее словам, в следующем году на рынке первичного жилья сохранятся рассрочки, субсидированные ставки, траншевая ипотека, трейд-ин и акции. При этом набор инструментов может стать еще шире, поскольку девелоперам придется искать новые способы привлечения покупателей, добавила Бочарникова.

Она подчеркнула, что откладывать покупку жилья в ожидании еще более выгодных условий рискованно — уже сейчас многие компании сокращают объемы новых проектов, а в перспективе это может привести к дефициту выгодного предложения и росту цен.

Ранее стало известно, сколько будут стоить новые квартиры в августе.

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