Ипотечники в России помолодели

Средний возраст ипотечного заемщика в России за три года снизился с 40 до 38 лет. Одновременно растет доля молодых покупателей жилья: если в 2023 году на россиян в возрасте 20–29 лет приходилось 14% ипотечных сделок, то в 2026-м — уже 22%. Об этом говорится в исследовании аналитиков федеральной риелторской компании «Этажи», проведенном по запросу «Газеты.Ru».

Особенно заметен этот тренд на вторичном рынке. По данным исследования, доля заемщиков 20–29 лет, оформивших ипотеку на квартиры, увеличилась с 13% в 2024 году до 17% в 2025-м и 21% в 2026 году. При этом крупнейшей группой покупателей по-прежнему остаются россияне 30–39 лет, хотя их доля постепенно снижается: с 35% в 2024 году до 32% в 2026-м.

«Газета.Ru»

Покупателей в возрасте 40–49 лет на рынке вторичного жилья также стало меньше — их доля сократилась с 35 до 32% за два года. Доля заемщиков 50–59 лет уменьшилась с 21 до 15%, а россияне старше 60 лет по-прежнему оформляют лишь около 1% ипотечных кредитов на вторичное жилье.

В целом по рынку ипотечного кредитования средний возраст заемщика после снижения до 37 лет в 2025 году в текущем году немного вырос — до 38 лет. При этом женщины оформляют ипотеку в среднем в 38 лет, мужчины — в 37 лет.

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