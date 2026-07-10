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Бизнес

Евросоюз одобрил выделение Венгрии заблокированных средств

Совет Евросоюза одобрил разблокирование до €10 млрд финансирования Венгрии
Global Look Press

Совет Евросоюза (ЕС) одобрил обновленный план Венгрии по восстановлению и устойчивости, который открывает путь к разблокировке европейского финансирования для страны в объеме до €10 млрд. Об этом говорится в сообщении миссии Венгрии при ЕС в соцсети X.

В отдельном заявлении Совет ЕС уточнил, что одобренный план предполагает выделение Венгрии €6,5 млрд в виде грантов и €3,5 млрд в качестве льготных кредитов. Первая версия документа, разработанная правительством Виктора Орбана, была ранее фактически отклонена Еврокомиссией (ЕК).

Планы стран Евросоюза по восстановлению и устойчивости представляют собой адресные заявки на инвестиции из внебюджетных фондов союза, направленные на постковидное восстановление. Для получения средств они должны пройти утверждение и ЕК, и Советом ЕС.

В конце апреля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что озвучила лидеру победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петеру Мадьяру условия передачи замороженных средств из европейского бюджета. Она напомнила, что средства были заморожены «из-за коррупции и проблем с соблюдением верховенства права» в Венгрии. Фон дер Ляйен подчеркнула, что готова поддержать работу по решению этих проблем и возвращению страны к общим европейским ценностям.

Ранее тысячи венгров вышли на митинг против Мадьяра.

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