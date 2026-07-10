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Бизнес

Экономист оценил идею рассчитывать НДФЛ по доходу семьи

Экономист Зубец: схему расчета НДФЛ по доходу семьи нельзя внедрить быстро
РИА Новости

Экономист Алексей Зубец в интервью «Ридусу» прокомментировал идею рассчитывать порог НДФЛ (налога на доходы физических лиц) с учетом доходов не только одного человека, но и семей с детьми. По мнению эксперта, реализация данной инициативы на сегодняшний день невозможна, поскольку необходима подробная статистика по жизни семей в стране, которой сейчас нет.

«Есть люди, которые состоят в браке, но давно не живут вместе. С другой стороны, имеются не зарегистрировавшие отношения пары, фактически формирующие единую семью. Очень распространены такие явления, как фиктивные разводы для получения пособий», — пояснил Зубец.

Кроме того, существуют семьи, которые по религиозным убеждениям не ставят штамп в паспорте, добавил он.

Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев до этого предложил предоставить супругам право на совместное налогообложение доходов физических лиц. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, направлен на рассмотрение в правительство.

Согласно документу, супруги, состоящие в зарегистрированном браке, смогут по собственному желанию подавать совместную декларацию по НДФЛ.

Ранее депутат рассказал, кто может получить налоговый вычет в 2026 году.

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