Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов

Почти 30% опрошенных россиян оформляют страховку от задержки авиарейса
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Более четверти (27%) опрошенных россиян в 2026 году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22% путешественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» и платформой «Еврокредит.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% — отдельно перед поездкой.

При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, хотя его востребованность снизилась. В этом году такие полисы оформили или планируют оформить 52% опрошенных россиян против 59% годом ранее. В то же время путешественники стали чаще выбирать расширенные медицинские страховки. Если в прошлом году полисы с покрытием активных видов отдыха — дайвинга, серфинга, треккинга и альпинизма — приобретали 17% туристов, то сейчас уже 23%.

Кроме того, 16% опрошенных россиян оформляют страховку от укуса клеща, 6% — от потери багажа, а еще 4% приобретают сразу несколько страховых продуктов.

Всего в этом году туристическую страховку оформляли или планируют оформить 61% опрошенных россиян. Среди тех, кто путешествует без страховки, 44% рассчитывают, что неприятностей в поездке не возникнет. Еще 29% считают полисы слишком дорогими, 13% никогда не задумывались об их оформлении, а 9% признались, что просто забывают купить страховку перед отпуском.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по кредиту на жилье.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!