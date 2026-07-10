Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов

Более четверти (27%) опрошенных россиян в 2026 году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22% путешественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» и платформой «Еврокредит.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, 58% опрошенных добавляют ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Еще 27% покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% — отдельно перед поездкой.

При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, хотя его востребованность снизилась. В этом году такие полисы оформили или планируют оформить 52% опрошенных россиян против 59% годом ранее. В то же время путешественники стали чаще выбирать расширенные медицинские страховки. Если в прошлом году полисы с покрытием активных видов отдыха — дайвинга, серфинга, треккинга и альпинизма — приобретали 17% туристов, то сейчас уже 23%.

Кроме того, 16% опрошенных россиян оформляют страховку от укуса клеща, 6% — от потери багажа, а еще 4% приобретают сразу несколько страховых продуктов.

Всего в этом году туристическую страховку оформляли или планируют оформить 61% опрошенных россиян. Среди тех, кто путешествует без страховки, 44% рассчитывают, что неприятностей в поездке не возникнет. Еще 29% считают полисы слишком дорогими, 13% никогда не задумывались об их оформлении, а 9% признались, что просто забывают купить страховку перед отпуском.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. россиян.

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