Украина должна вернуть МВФ почти $171 млн к выходным

Украина должна до конца пятницы выплатить Международному валютному фонду около $171 млн по кредитным обязательствам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы организации.

По данным МВФ, Киев обязан до полуночи с пятницы на субботу перечислить 125 737 500 специальных прав заимствования. При официальном курсе на 10 июля ($1,35787 за SDR) сумма платежа должна составить $170,7 млн. Погашение следующей части кредита запланировано на 9 сентября.

В случае просрочки МВФ может ввести в отношении Украины санкции, включая приостановку дальнейших выплат по программе кредитования. Дефолт перед фондом также запустит механизм ускоренного погашения всей задолженности Украины по другим обязательствам — перед коммерческими кредиторами и международными организациями. Это может лишить Киев доступа к международным рынкам капитала на долгие годы. При этом рейтинг страны будет понижен до «выборочного дефолта».

Украина в последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом. В нынешнем году стране не хватает 1,9 трлн гривен ($45 млрд), которые Киев планирует получить путем внешних заимствований и в виде финансовой поддержки с Запада. При этом даже с учетом европейской помощи ему не хватит денег на военные расходы.

Ранее Украине предрекли серьезный бюджетный дефицит.