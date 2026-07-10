Россияне стали реже посещать торговые центры

Аналитик Васильев: трафик в ТЦ России снизился на 2% за год

Трафик в торговых центрах (ТЦ) России за год сократился на 2%. Об этом сообщил РИА Новости руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

По словам эксперта, торговые центры Москвы показали снижение трафика на 2%, а Санкт-Петербурга — на 5%. Сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости Павел Люлин пояснил, что это не обвал, но устойчивая тенденция. В 2025 году, по его данным, падение посещаемости составляло около 3%, темп снижения немного смягчился, однако старая модель трафика не вернулась.

«Покупатель не исчез, а стал рациональнее, особенно в Москве с учетом насыщенности рынка», — подчеркнул Люлин.

Во втором полугодии 2026 года Васильев ожидает скорее стабилизации, чем заметного восстановления трафика. Он пояснил, что сезонные факторы могут поддержать посещаемость, но вряд ли полностью компенсируют структурные изменения в потребительском поведении.

При этом управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский добавил, что дополнительным стимулом для увеличения трафика могло бы стать выравнивание цен вместе с уровнем сервиса между офлайн-магазинами и онлайн-каналами.

До этого президент Союза торговых центров Булат Шакиров сообщал, что из российских ТЦ начали уходить иностранные бренды из-за высокой конкуренции с маркетплейсами. Освободившиеся площади передаются ресторанам, кафе и развлекательному сектору.

Ранее стало известно, что в в России ожидают массовое закрытие торговых центров.