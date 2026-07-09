Россиянам назвали причины автоматических отказов работодателей

Автоматические отказы россиянам при отклике на вакансию связаны с изменением процесса подбора. В частности, на первом этапе теперь чаще используются ИИ-системы отбора, сравнивающие резюме с требованиями вакансии, проверяющие ключевые компетенции, опыт и необходимые навыки, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Многие соискатели сегодня сталкиваются с ситуацией, когда после отклика на вакансию получают отказ уже через несколько минут или вовсе не дожидаются ответа. На первый взгляд может показаться, что работодатели перестали внимательно изучать кандидатов, однако в реальности причины зачастую связаны не столько с самим человеком, сколько с изменением процессов подбора. Крупные компании с большим количеством открытых вакансий получают сотни, а иногда и тысячи откликов даже на одну вакансию, поэтому на первом этапе все чаще стали использовать ИИ-системы отбора, которые помогают сравнить резюме с требованиями вакансии, проверить наличие ключевых компетенций, опыта или необходимых навыков», — объяснила Шульженко.

По ее словам, такие инструменты ускоряют работу рекрутеров, но не смогут полностью их заменить, поскольку окончательное решение по-прежнему принимает человек.

Шульженко добавила, что при этом автоматический отказ далеко не всегда означает, что кандидат недостаточно квалифицирован. Иногда причина заключается в том, что резюме не отражает релевантный опыт, содержит слишком общие формулировки или не адаптировано под конкретную вакансию, сказала эксперт. По ее словам, поэтому соискателям при поиске работы важно не ограничиваться одним универсальным резюме, а делать акцент именно на тех навыках и достижениях, которые соответствуют требованиям именно этого работодателя на выбранную позицию.

Еще одна распространенная причина отказов — это несоответствие взаимных ожиданий, объяснила специалист. Работодатель оценивает не только профессиональные компетенции, но и готовность кандидата работать в конкретном формате, мотивацию и соответствие задачам команды, сказала Шульженко. В свою очередь, и сам соискатель выбирает компанию, в которой сможет реализовать свой потенциал и с которой у него совпадают жизненные ценности, заключила эксперт.

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