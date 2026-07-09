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Бизнес

Половина урожая фруктов в Чехии замерзла

Idnes: заморозки уничтожили почти половину урожая фруктов в Чехии
Артур Лебедев/РИА Новости

Чешские фермеры в этом году собрали в два раза меньше урожая фруктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причиной этого называют сильные весенние заморозки, пишет издание Idnes.

Производители фруктов оценили свои убытки более чем в один млрд (более 3,5 млрд рублей) и рассчитывают на то, что Европейский союз компенсирует их убытки, как это было в прошлом году.

По оценке Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства Чехии, средние показатели урожая фруктов за последние пять лет снизились на 44%. Кроме того, впервые за последние 100 лет из-за весенних заморозков в 2024 году садоводы собрали всего 48 058 тонн урожая фруктов.

Уточняется, что средний годовой урожай фруктов в Чехии составляет 140 тысяч тонн.

Больше всего от заморозков пострадал урожай яблок. Этот фрукт является одной из основных плодовых культур в Чехии.

Фруктовые сады в Чехии в период вегетации минувшей весной попали под две волны заморозков — на рубеже первой и второй декад апреля и в конце апреля.

Ранее стало известно, что вкус современных яблок продолжает меняться из-за генов диких деревьев.

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