Половина урожая фруктов в Чехии замерзла

Чешские фермеры в этом году собрали в два раза меньше урожая фруктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Причиной этого называют сильные весенние заморозки, пишет издание Idnes.

Производители фруктов оценили свои убытки более чем в один млрд (более 3,5 млрд рублей) и рассчитывают на то, что Европейский союз компенсирует их убытки, как это было в прошлом году.

По оценке Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства Чехии, средние показатели урожая фруктов за последние пять лет снизились на 44%. Кроме того, впервые за последние 100 лет из-за весенних заморозков в 2024 году садоводы собрали всего 48 058 тонн урожая фруктов.

Уточняется, что средний годовой урожай фруктов в Чехии составляет 140 тысяч тонн.

Больше всего от заморозков пострадал урожай яблок. Этот фрукт является одной из основных плодовых культур в Чехии.

Фруктовые сады в Чехии в период вегетации минувшей весной попали под две волны заморозков — на рубеже первой и второй декад апреля и в конце апреля.

Ранее стало известно, что вкус современных яблок продолжает меняться из-за генов диких деревьев.