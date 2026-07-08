Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Экономист Зельцер: доллар будет стоить 77 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 77 рублей на следующей неделе, евро — 88 рублей, юань — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«По технике курсы иностранных валют близки к завершению или уже завершили июльские коррекционные откаты после июньского ралли. Доллар вернулся к 76 рублям, евро — под 87 рублей, а биржевой юань после пиковых 11,67 отметился у 11,13 рубля. Баланс, несмотря на секвестр лимитов покупки Минфина на июль в 1,8 раза, все-таки остается на стороне спроса на валюту — ЦБ свои продажи в рамках бюджетного механизма почти обнулил, нефть отскочила со дна, но на 40% ниже весенних уровней, а это влияет на приток валюты на рынок. Да и геополитическая обстановка напряженная», — отметил Зельцер.

По его словам, таким образом факторы играют за возобновление среднесрочного роста курсов зарубежных валют с перспективой обновления максимумов начала лета, а краткосрочно, в рамках недели, будет отскок в районе 1–2%.

Ранее россиянам посоветовали не ждать особенного момента для покупки валюты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!