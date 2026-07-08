Стало известно, сколько доллар будет стоить на следующей неделе

Доллар будет стоить 77 рублей на следующей неделе, евро — 88 рублей, юань — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«По технике курсы иностранных валют близки к завершению или уже завершили июльские коррекционные откаты после июньского ралли. Доллар вернулся к 76 рублям, евро — под 87 рублей, а биржевой юань после пиковых 11,67 отметился у 11,13 рубля. Баланс, несмотря на секвестр лимитов покупки Минфина на июль в 1,8 раза, все-таки остается на стороне спроса на валюту — ЦБ свои продажи в рамках бюджетного механизма почти обнулил, нефть отскочила со дна, но на 40% ниже весенних уровней, а это влияет на приток валюты на рынок. Да и геополитическая обстановка напряженная», — отметил Зельцер.

По его словам, таким образом факторы играют за возобновление среднесрочного роста курсов зарубежных валют с перспективой обновления максимумов начала лета, а краткосрочно, в рамках недели, будет отскок в районе 1–2%.

Ранее россиянам посоветовали не ждать особенного момента для покупки валюты.