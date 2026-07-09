В Британии анонсировали пересмотр подхода к пособиям по инвалидности

Пособие по инвалидности Personal Independence Payments (Pip) в Великобритании не отвечает своему назначению и нуждается в фундаментальных изменениях. Об этом говорится в промежуточном отчете министра по делам инвалидов Стивена Тиммса, передает BBC.

«Мы обнаружили, что пособие не соответствует изменениям в понимании здоровья и инвалидности за последние 13 лет с момента его введения, поэтому мы считаем, что необходимы довольно фундаментальные изменения», — пояснил чиновник.

По его словам, система оценки претендентов на пособие нуждается в полной перестройке. При этом расходы на Pip, как ожидается, вырастут до более чем $52,5 млрд к 2030 году, что ставит под сомнение финансовую устойчивость всей этой системы.

По состоянию на апрель пособие Pip в Англии и Уэльсе получали около 4 млн человек. Число получателей значительно выросло с момента введения пособия в 2013 году, причем в последние годы рост обеспечен заявителями с ментальными нарушениями.

«Мы определенно будем объективно рассматривать, как принимаются решения о выплатах», — пообещал Тиммс.

Его отчет был опубликован сегодня, но окончательные рекомендации представят осенью. Обзор был инициирован премьер-министром Великобритании Киром Стармером после того, как его правительство отказалось от планов по сокращению выплат по инвалидности на $6,4 млрд в год до 2030 года.

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