Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Британии анонсировали пересмотр подхода к пособиям по инвалидности

ВВС: британский министр по делам инвалидов анонсировал пересмотр системы пособий
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Пособие по инвалидности Personal Independence Payments (Pip) в Великобритании не отвечает своему назначению и нуждается в фундаментальных изменениях. Об этом говорится в промежуточном отчете министра по делам инвалидов Стивена Тиммса, передает BBC.

«Мы обнаружили, что пособие не соответствует изменениям в понимании здоровья и инвалидности за последние 13 лет с момента его введения, поэтому мы считаем, что необходимы довольно фундаментальные изменения», — пояснил чиновник.

По его словам, система оценки претендентов на пособие нуждается в полной перестройке. При этом расходы на Pip, как ожидается, вырастут до более чем $52,5 млрд к 2030 году, что ставит под сомнение финансовую устойчивость всей этой системы.

По состоянию на апрель пособие Pip в Англии и Уэльсе получали около 4 млн человек. Число получателей значительно выросло с момента введения пособия в 2013 году, причем в последние годы рост обеспечен заявителями с ментальными нарушениями.

«Мы определенно будем объективно рассматривать, как принимаются решения о выплатах», — пообещал Тиммс.

Его отчет был опубликован сегодня, но окончательные рекомендации представят осенью. Обзор был инициирован премьер-министром Великобритании Киром Стармером после того, как его правительство отказалось от планов по сокращению выплат по инвалидности на $6,4 млрд в год до 2030 года.

Ранее в Германии сочли «нормальными» рекордные займы для перевооружения страны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!