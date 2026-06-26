Цены на окрошку в России возросли из-за редиса и яиц

Цены на окрошку возросли из-за скачка стоимости редиса на 31% и яиц на 6,6%

Стоимость продуктов для приготовления окрошки за год увеличилась из-за подорожания редиса, яиц и колбасы. При этом картофель стал дешевле на 16,4%, показал анализ сервиса мониторинга цен «Ценозавр», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Средняя цена редиса за год выросла на 31% — до 309,7 рубля за килограмм. Куриные яйца (10 штук) подорожали на 6,6% до 113,5 рубля. Вареная колбаса (400 граммов) прибавила 5,2% — теперь ее средняя цена составляет 243,8 рубля. Огурцы стали дороже на 9% (206,4 рубля за килограмм), зелень (лук, укроп, петрушка, 100 граммов) — на 4% (103,5 рубля).

Единственный продукт в наборе, который подешевел, — картофель. Его цена снизилась на 16,4% до 97,9 рубля за килограмм.

В исследовании приведены средние цены с учетом акционных предложений. Для анализа использовались данные торговых сетей в российских городах.

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