Юрист рассказала, когда нужно указывать назначение банковского перевода

Колерова: писать цель перевода средств надо, если он делается в рамках договора

Россияне не обязаны при переводах другим физлицам указывать их назначение, однако это целесообразно делать, если перевод выполняется в рамках договора. Об этом РИА Новости рассказала юрист, ассоциированный партнер Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Наталья Колерова.

По ее словам, поле «сообщение получателю» чаще всего является дополнительным сервисным полем кредитной организации, а не обязательным реквизитом платежного получателя.

Указывать цель следует в случае, если перевод производится в рамках договорных отношений. Например, если это перевод на оплату аренды, возврат займа, совершение покупки или возмещение расходов.

Колерова добавила, что также нужно указывать вид перевода, его дату, а также при необходимости – информацию об НДС.

До этого адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов рассказал, что банки используют фразовые фильтры для оценки рисков: транзакции по счету частного лица, не зарегистрированного как предприниматель или самозанятый, могут быть проверены на наличие признаков коммерческой деятельности.

Ранее россиян предостерегли от возвращения ошибочных переводов на карту от незнакомца.