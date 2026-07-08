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Бизнес

В Газпроме назвали причину атаки на объект «Голубого потока»

Газпром: атака ВСУ на «Голубой поток» направлена на срыв поставок газа в Турцию
Inna Varenytsia/Reuters

Атака украинских беспилотников на компрессорную станцию газопровода «Голубой поток» была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. Об этом заявила компания «Газпром» в мессенджере «Макс».

В компании заверили, что вовремя предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок топлива в республику.

Вечером 7 июля Вооруженные силы Украины атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», задействованную в цепочке поставок российского газа в Турцию по газопроводу «Голубой поток».

«Голубой поток» — магистральный газопровод, по которому российский природный газ поставляется в Турцию по дну Черного моря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ, заявил, что Украина постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы. Он подчеркнул, что Москва принимает максимальные меры для минимизации опасности от атак ВСУ.

Ранее Турция прокомментировала удары ВСУ по инфраструктуре газопровода «Голубой поток».

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