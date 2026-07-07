В Госдуме рассказали, как понять, можете ли вы купить квартиру

При оценке доступности квартиры важно смотреть не только на процентную ставку по кредиту. Главный показатель — какую часть семейного бюджета будет занимать ипотечный платеж после покупки жилья, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, универсальной цифры безопасной долговой нагрузки для всех семей не существует: размер платежа зависит от стоимости жилья, первоначального взноса, условий кредита, состава семьи и уровня доходов. Поэтому корректнее говорить не о средних показателях по стране, а об ориентире, который позволяет сохранять финансовую устойчивость семьи, сказал депутат.

«Безопасным и справедливым уровнем можно считать ситуацию, при которой расходы на ипотеку не превышают примерно 30% совокупного дохода семьи. Именно такой уровень позволяет не только обслуживать кредит, но и сохранять возможность формировать накопления, оплачивать образование детей, медицинские услуги и другие необходимые расходы. Если на ипотеку начинает уходить 40% доходов и более, нагрузка становится высокой. В этом случае семья гораздо сильнее зависит от стабильности доходов и оказывается более уязвимой перед любыми непредвиденными обстоятельствами — от роста текущих расходов до временной потери работы одним из членов семьи», — отметил Аксененко.

Кроме того, важно перед оформлением ипотеки оценивать не только текущие доходы, но и наличие финансовой подушки минимум на несколько месяцев, возможные изменения в составе семьи и перспективы занятости, добавил депутат.

По его мнению, до конца 2026 года ситуация может постепенно улучшаться по мере дальнейшего снижения ключевой ставки и смягчения условий кредитования. Однако рассчитывать на резкое снижение долговой нагрузки пока не приходится, считает парламентарий. Стоимость жилья остается высокой, а значит, для многих семей основным вопросом остается не получение ипотечного кредита, а возможность комфортно его выплачивать в течение многих лет, констатировал Аксененко.

Он добавил, что наибольшая нагрузка сегодня характерна для семей, приобретающих жилье в крупных городах, где стоимость недвижимости значительно выше среднероссийского уровня.

«Ипотека должна помогать решать жилищный вопрос, а не становиться причиной постоянных финансовых ограничений для семьи», — заключил Аксененко.

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