Россиянам объяснили, как подрабатывать без ущерба для основной работы

Подработка не должна мешать основной работе, создавать конфликт интересов или лишать человека времени на восстановление. Перед тем как брать дополнительные задачи, важно проверить условия трудового договора и заранее оценить нагрузку, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Подработку можно оформить разными способами: по отдельному трудовому договору как совместительство, по гражданско-правовому договору или через статус самозанятого, если формат работы подходит под этот режим. При этом дополнительная занятость не должна нарушать договоренности с основным работодателем. Особенно важно учитывать возможный конфликт интересов, если подработка связана с конкурентами, клиентами или использованием рабочих ресурсов компании», — отметила Шульженко.

Она посоветовала заранее планировать не только рабочие часы, но и отдых — его нехватка быстро приводит к снижению продуктивности и выгоранию, из-за чего может пострадать и основная работа.

Наиболее удачной стратегией эксперт назвала подработку, которая не только дает дополнительный доход, но и помогает развивать профессиональные навыки.

По словам Шульженко, работодатели все чаще оценивают не количество часов, а результат: способность сотрудника управлять временем, выполнять договоренности и сохранять качество работы.

Ранее сообщалось, что подростки активно ищут работу.