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Бизнес

Россиянам объяснили, как подрабатывать без ущерба для основной работы

Роскачество: подработка не должна мешать основной работе и создавать конфликт интересов
Kate Stock/Shutterstock/FOTODOM

Подработка не должна мешать основной работе, создавать конфликт интересов или лишать человека времени на восстановление. Перед тем как брать дополнительные задачи, важно проверить условия трудового договора и заранее оценить нагрузку, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Подработку можно оформить разными способами: по отдельному трудовому договору как совместительство, по гражданско-правовому договору или через статус самозанятого, если формат работы подходит под этот режим. При этом дополнительная занятость не должна нарушать договоренности с основным работодателем. Особенно важно учитывать возможный конфликт интересов, если подработка связана с конкурентами, клиентами или использованием рабочих ресурсов компании», — отметила Шульженко.

Она посоветовала заранее планировать не только рабочие часы, но и отдых — его нехватка быстро приводит к снижению продуктивности и выгоранию, из-за чего может пострадать и основная работа.

Наиболее удачной стратегией эксперт назвала подработку, которая не только дает дополнительный доход, но и помогает развивать профессиональные навыки.

По словам Шульженко, работодатели все чаще оценивают не количество часов, а результат: способность сотрудника управлять временем, выполнять договоренности и сохранять качество работы.

Ранее сообщалось, что подростки активно ищут работу.

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