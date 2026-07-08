В Минпромторге заявили об отсутствии дефицита в магазинах

Алиханов: ограничения по топливу в России не влияют на ассортимент в магазинах

Временные ограничения по топливу на территории России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта», — подчеркнул министр.

По словам Алиханова, Минпромторг находится в постоянном контакте с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом России и Минэнерго, региональными властями и бизнесом.

Кроме того, министерство постоянно мониторит цены на социально значимые товары, в случае их изменения будет принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не поступало, заключил Алиханов.

К началу июля проблемы с доступностью бензина и дизеля наблюдаются почти во всех регионах, десятки из них ввели ограничение на продажу топлива. В ряде субъектов РФ бензин отпускают только государственным службам, юрлицам или по топливным картам.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом, который расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах.

Ранее власти Липецкой области анонсировали новую схему продажи бензина по госномерам.