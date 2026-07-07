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Россиянам рассказали, как сократить расходы в отпуске

«Финансы Mail»: сократить траты в отпуске поможет заранее продуманный маршрут
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Незапланированные траты в отпуске могут не только увеличить бюджет поездки, но и нарушить финансовые планы после возвращения домой. Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее продумать маршрут, жилье и основные статьи затрат. Об этом говорится в материале «Финансов Mail».

Один из главных способов сэкономить — планировать путешествие заранее, пишет редакция. Раннее бронирование билетов и гостиниц, использование программ лояльности и специальных предложений позволяют заметно снизить стоимость поездки. Дополнительную экономию могут дать путешествия в межсезонье, когда цены ниже, а туристов меньше, следует из матариала.

Снизить расходы также помогает грамотный подход к питанию. В редакции посоветовали заранее выбирать кафе с доступными ценами, расположенные вдали от туристических улиц, а при наличии кухни в жилье — готовить самостоятельно. Это позволяет существенно сократить ежедневные траты.

Для передвижения выгоднее пользоваться общественным транспортом, транспортными картами или проездными, отмечается в материале. В некоторых случаях альтернативой могут стать велосипед или электросамокат, а для компании из нескольких человек — аренда автомобиля.

Экономить можно и на экскурсиях, выбирая бесплатные маршруты, дни свободного посещения музеев, туристические карты и мобильные аудиогиды. При обмене валюты специалисты рекомендуют избегать аэропортов и туристических зон, где курс часто менее выгодный, уточняет редакция.

Кроме того, путешественникам рекомендовали не покупать сувениры в первый день поездки и сравнивать цены в разных магазинах. Еще один совет — заранее установить дневной лимит расходов и отказаться от импульсивных покупок, оставив небольшой резерв на действительно непредвиденные ситуации, заключили в редакции.

Ранее россиянам объяснили, можно ли изменить утвержденный график отпусков.

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