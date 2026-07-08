В работе немецкой железной дороге будет помогать ИИ

Оператор немецких железных дорог Deutsche Bahn планирует использовать искусственный интеллект, чтобы точнее сообщать об опозданиях поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания планирует инвестировать в развитие и внедрение ИИ миллионы евро.

«Мы дополнительно инвестируем 50 миллионов евро в современные IT-технологии и искусственный интеллект. Благодаря этому мы сделаем информирование клиентов более надежным, быстрым и качественным», — поделилась председатель правления Deutsche Bahn Эвелин Палла.

Программа по улучшению коммуникации рассчитана до 2027 года. В ее рамках будет разработан виртуальный ассистент на базе ИИ Kiana,с помощью которого пользователи смогут получать персонализированную информацию о своих поездках.

Немецкая компания Deutsche Bahn стала предметом насмешек в сети из-за устаревшей инфраструктуры и постоянных отмен поездов. В результате правительство ФРГ признало проблемы и запустило план модернизации.

24 июня железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе радиосвязи.

Ранее в ФРГ произошел сбой в работе аэропортов страны.