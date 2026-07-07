Россиянам посоветовали не ждать особенного момента для покупки валюты

Ждать особенного момента для покупки долларов нет смысла, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Решение о покупке валюты нужно принимать, исходя прежде всего из целей. Какие они? Если практические — под поездку за рубеж, оплату за период обучения — ждать особого момента нет смысла, так как чаще всего речь в таких случаях идет об относительно небольших суммах. Если цели инвестиционные, предпочтение лучше отдать валютным и квазивалютным инструментам, а не самой зарубежной валюте. Такой подход поможет нивелировать конверсионные и инфраструктурные риски. Кроме того, любой валютный кеш обесценивается из-за инфляции в стране-эмитенте», — отметил Бахтин.

По его словам, с точки зрения годового горизонта есть больше шансов купить валюту по хорошему курсу в феврале — апреле, хотя в последние годы закономерности, связанные с сезонностью торгового баланса, проявляются в меньшей степени. В разрезе месяца наиболее выгодным может быть конец месяца, когда компании продают больше валюты в налоговый период, уточнил Бахтин. Правда, и здесь при значимом негативе для рублевых активов закономерность может не работать, заключил инвестстратег.

Ранее экономист рассказал, продолжит ли доллар дорожать летом.