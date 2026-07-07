Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Бизнес

Россиянам посоветовали не ждать особенного момента для покупки валюты

Инвестстратег Бахтин призвал не ждать особенного момента для покупки валюты
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Ждать особенного момента для покупки долларов нет смысла, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Решение о покупке валюты нужно принимать, исходя прежде всего из целей. Какие они? Если практические — под поездку за рубеж, оплату за период обучения — ждать особого момента нет смысла, так как чаще всего речь в таких случаях идет об относительно небольших суммах. Если цели инвестиционные, предпочтение лучше отдать валютным и квазивалютным инструментам, а не самой зарубежной валюте. Такой подход поможет нивелировать конверсионные и инфраструктурные риски. Кроме того, любой валютный кеш обесценивается из-за инфляции в стране-эмитенте», — отметил Бахтин.

По его словам, с точки зрения годового горизонта есть больше шансов купить валюту по хорошему курсу в феврале — апреле, хотя в последние годы закономерности, связанные с сезонностью торгового баланса, проявляются в меньшей степени. В разрезе месяца наиболее выгодным может быть конец месяца, когда компании продают больше валюты в налоговый период, уточнил Бахтин. Правда, и здесь при значимом негативе для рублевых активов закономерность может не работать, заключил инвестстратег.

Ранее экономист рассказал, продолжит ли доллар дорожать летом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!