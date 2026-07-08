В Кремле отреагировали на атаки ВСУ по энергообъектам

Удары по танкерам в Таганрогском заливе являются проявлением террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что реакцией Москвы на удары по танкерам в является продолжение специальной военной операции.

«Россия продолжает специальную военную операцию», — подчеркнул представитель Кремля.

Утром 8 июля украинские беспилотники атаковали в Таганрогском заливе два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате налета суда получили повреждения

По словам главы региона Юрия Слюсаря, в результате атаки легкие ранения получили два человека. Одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. После осмотра оба отказались от госпитализации. Кроме того, с одного из поврежденных судов пришлось эвакуировать экипаж.

Слюсарь уточнил, что оба танкера были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Позднее в оперативных службах уточнили ТАСС, что один из атакованных танкеров следовал из Турции в один из портов Ростовской области под российским флагом. Экипаж судна также состоял из россиян.

Ранее над Россией за ночь сбили несколько сотен беспилотников.