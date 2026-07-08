Цена на нефть Brent превысила $78 впервые с конца июня

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с 23 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На 11:17 мск, стоимость фьючерса Brent выросла на 4,42%, до $77,44 за баррель. К 11:21 мск Brent ускорила рост и торговалась на уровне $77,68 за баррель (+4,75%).

По состоянию на 11:25 мск, Brent торговалась на уровне выше на уровне $78,16 за баррель (+5,39%) также впервые с 23 июня. В то же время стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в августе выросла на 5,42%, достигнув $74,26 за баррель.

Центральный банк России ранее выпустил резюме обсуждения ключевой ставки, в которой говорится, что цены на нефть в мире в ближайшем будущем, по всей видимости, останутся повышенными и будут уменьшаться постепенно. В материале отмечается, что сокращение запасов нефти в период конфликта на Ближнем Востоке может отложить переход нефтяного рынка к профициту. Однако некоторые участники обсуждений допустили более быстрое снижение стоимости топлива.

18 июня аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив способно ослабить напряженность на нефтяном рынке и привести к снижению цен на сырье.

Ранее Саудовская Аравия сделала самую большую скидку на свою нефть за четверть века.