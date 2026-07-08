В Госдуме предложили изменить учет пенсионного стажа для одной категории россиян

В России нужно пересмотреть порядок учета стажа руководителей дошкольных образовательных организаций при назначении досрочной страховой пенсии. С таким предложением заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину. Копия письма есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Аксененко предложил внести изменения в правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочную пенсию, и включать в специальный педагогический стаж периоды работы руководителей дошкольных образовательных организаций после 1 ноября 1999 года. По мнению депутата, это позволит устранить устаревшее ограничение и повысить социальную защищенность работников дошкольного образования.

«Сейчас право на досрочную пенсию имеют граждане, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в организациях для детей. Однако для руководителей дошкольных организаций действует ограничение: работа в должности директора, начальника или заведующего детским садом засчитывается в специальный педагогический стаж только за период до 1 ноября 1999 года. В результате периоды работы заведующих детсадами после этой даты, как правило, не учитываются при определении права на досрочную пенсию,» — отметил Аксененко.

По мнению депутата, такой подход устарел и не соответствует фактическому содержанию их работы.

По словам Аксененко, современный детский сад — это полноценная образовательная организация. Его руководитель отвечает не только за административные и хозяйственные вопросы, но и за образовательный процесс, качество программ, безопасность детей и работу педагогического коллектива, сказал парламентарий. Поэтому такую работу нельзя рассматривать как не связанную с педагогической деятельностью, — считает Аксененко.

По его словам, заведующие фактически обеспечивают работу всей дошкольной образовательной организации: отвечают за условия реализации программ, воспитание, развитие и социализацию детей, а также за взаимодействие с педагогами и родителями.

«Нельзя оценивать работу заведующего детским садом только как административную должность. От этих специалистов зависит качество дошкольного образования и условия для детей. Если такой стаж не учитывается при назначении досрочной пенсии, система недооценивает их реальный вклад», — заключил парламентарий.

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