Названы ошибки россиян при получении статуса предпенсионера

Россияне часто считают, что автоматически присвоенного статуса предпенсионера достаточно для получения всех льгот. На практике многие меры поддержки нужно оформлять отдельно, рассказал «Газете.Ru» профессор Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Александр Сафонов.

«Россияне нередко забывают, что сами льготы не всегда назначаются автоматически. Например, за налоговыми мерами поддержки или региональными льготами может потребоваться отдельное обращение. Статус предпенсионера дает право на налоговые льготы, два оплачиваемых дня в год для диспансеризации, защиту от увольнения по возрасту, повышенное пособие по безработице и бесплатное обучение. Сначала стоит проверить статус, затем заказать справку под конкретную цель и отдельно уточнить региональные льготы. Они зависят от места проживания», — отметил Сафонов.

По его словам, с 2026 года статус предпенсионера присваивается Социальным фондом России автоматически. Его получают граждане, которым до выхода на страховую пенсию по старости осталось пять лет или меньше. В 2026 году это женщины от 54 лет и мужчины от 59 лет.

«Даже если Социальный фонд зафиксировал право на статус, для оформления льгот часто нужна справка. Ее можно получить на «Госуслугах», в личном кабинете Социального фонда, МФЦ или клиентской службе СФР», — сказал Сафонов.

По его словам, частые ошибки — не проверять, присвоен ли статус фактически, неправильно заказывать справку на «Госуслугах» (при оформлении нужно указать, куда она будет предоставлена — в ФНС, службу занятости или работодателю, иначе документ могут не принять).

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