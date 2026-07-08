Россиянам рассказали, сколько денег хранить в валюте

Оптимальная доля зарубежной валюты в сбережениях россиян сейчас составляет 30–40%, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Для подавляющего числа домохозяйств, чьи доходы и расходы осуществляются в основном в рублях, оптимальной долей валютных сбережений будет 30–40%. Если у вас есть необходимость в валюте чаще, например, вы регулярно оплачиваете ей какие-то товары или услуги, доля может быть выше, до 50%. Универсальной рекомендации по личным стратегиям сбережений не может быть, как не может быть одного рецепта от всех болезней. Самое главное — качественно диверсифицированный портфель как по видам и классам активов, так и по валютному принципу», — отметил Бахтин.

По его словам, также необходимы четкая цель или цели с понятными сроками и план их достижения, который в идеале лучше составить с профессиональным финансовым советником или консультантом.

По данным Investing.com, 8 июля доллар на внебиржевом рынке стоил более 75,9 рубля, евро — более 86,8 рубля. Курс юаня на Мосбирже превышал 11,3 рубля.

Ранее россиянам посоветовали не ждать особенного момента для покупки валюты.