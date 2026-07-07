Россиянам объяснили, какие периоды стажа часто теряются при назначении пенсии

Финансист Денисов: у россиян часто теряется стаж для пенсии за работу в 1990-е

Россияне чаще всего сталкиваются с потерей пенсионного стажа за периоды работы в 1990-е годы и начале 2000-х. Это связано с ошибками работодателей, утратой документов и неофициальной занятостью, рассказал «Газете.Ru» вице-президент НАПФ Алексей Денисов.

«На практике проблемы с учетом стажа чаще всего возникают в отношении периодов работы, пришедшихся на 1990-е годы и начало 2000-х. В это время некоторые работодатели могли допустить ошибки в кадровом учете, не передавали сведения в пенсионную систему либо вовсе не оформляли трудовые отношения должным образом. Кроме того, сложности нередко возникают при ликвидации организаций, утрате архивных документов, смене фамилии или наличии ошибок в персональных данных», — отметил Денисов.

По его словам, еще один серьезный риск связан с «серыми» зарплатами и неофициальной занятостью: если работодатель не перечисляет страховые взносы или делает это только с части дохода, человек недополучает пенсионные коэффициенты. В отдельных случаях это может привести к нехватке стажа или баллов для назначения страховой пенсии, уточнил Денисов.

Он напомнил, что проконтролировать сведения о своем стаже можно через выписку с индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России. Ее можно заказать на портале «Госуслуги», сайте СФР или при личном обращении в фонд. В документе отражаются сведения о стаже, начисленных пенсионных коэффициентах и страховых взносах работодателя, сказал Денисов.

Если в выписке обнаружены пропущенные периоды работы, откладывать решение вопроса не стоит. Подтвердить стаж могут трудовая книжка, трудовые договоры и другие документы, пояснил финансист. По его словам, при необходимости Социальный фонд помогает направить запросы бывшим работодателям и в архивы.

«Чем раньше человек проверит свои пенсионные права, тем больше возможностей своевременно восстановить недостающий стаж и избежать сложностей при назначении пенсии», — заключил Денисов.

Чем меньше страховой стаж и пенсионные коэффициенты у россиян, тем меньше пенсия.

Ранее стало известно, кому из россиян повысят пенсии в августе.