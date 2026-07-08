Эксперт предупредил о возможном подорожании кофе и какао в мире

Климатолог Рамдани: Эль-Ниньо может привести к росту мировых цен на кофе и какао

Цены на кофе и какао в мире могут вырасти из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил индонезийский климатолог Адри Рамдани.

По его словам, Эль-Ниньо способно повлиять на урожай кофе, какао и других культур в Индонезии.

«Если засушливые условия сохранятся в течение длительного времени, это может привести к снижению объемов производства и, как следствие, к росту мировых цен. Однако наше правительство разрабатывает меры подготовки даже к экстремальным сценариям», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание, что Индонезия является одним из крупнейших мировых производителей кофе и какао.

До этого метеоролог Михаил Леус заявил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики.

По его словам, вопросы продовольственной безопасности не ограничиваются лишь климатическими изменениями — они также связаны с зависимостью от международных цепочек поставок, что создает дополнительные риски для наиболее уязвимых групп населения. Среди потенциальных последствий Эль-Ниньо эксперт выделил снижение урожайности сельскохозяйственных культур и рост цен на продукты питания, особенно в тех регионах, где активно практикуется дождевое земледелие. Кроме того, существует риск перебоев в мировых поставках ключевых культур, таких как пшеница, рис, кукуруза и соя.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить кофе дома из-за роста цен в кофейнях.