Центробанк РФ продлил рекомендации по реструктуризации кредитов

Центральный банк (ЦБ) России решил продлить на третий квартал 2026 года рекомендации для кредитных организаций по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Это следует из письма регулятора, направленного его структурным подразделениям и банкам.

«В случае обращения заемщика в кредитную организацию в течение третьего квартала 2026 года с заявлением о реструктуризации ссуды рекомендуем кредитным организациям удовлетворять такое заявление», — сказано в документе.

Для поддержки компаний, испытывающих временные финансовые трудности, ЦБ в декабре прошлого года продлил на шесть месяцев рекомендации банкам идти навстречу таким заемщикам.

7 июня доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники начали представляться компаниями, оказывающими услуги по списанию долгов, и убеждать россиян перечислять деньги им вместо банков. По его словам, злоумышленники обещают гражданам избавить их от долгов и предлагают так называемое сопровождение процедуры банкротства. Для этого они убеждают клиентов прекратить выплаты по кредитам и ежемесячно перечислять им деньги, например по 15 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, когда стоит закрывать кредит новым займом.