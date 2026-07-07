Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием долгов

Мошенники начали представляться компаниями, оказывающими услуги по списанию долгов, и убеждать россиян перечислять деньги им вместо банков. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, злоумышленники обещают гражданам избавить их от долгов и предлагают так называемое сопровождение процедуры банкротства. Для этого они убеждают клиентов прекратить выплаты по кредитам и ежемесячно перечислять им деньги, например по 15 тыс. рублей.

Щербаченко отметил, что в этой схеме активно используются методы социальной инженерии. По его словам, аферисты могут убеждать людей переписать на них квартиры или автомобили, уверяя, что таким образом имущество удастся сохранить при банкротстве.

Кроме того, когда просроченная задолженность увеличивается, мошенники, как рассказал эксперт, нередко предлагают оформить новый кредит, чтобы рассчитаться уже с ними. В результате, предупредил он, долги не исчезают, а у пострадавших могут возникнуть дополнительные проблемы, в том числе юридического характера.

Специалист рекомендовал не доверять посредникам, обещающим быстрое списание долгов, и не рассчитывать на подобные предложения. По его словам, при возникновении финансовых трудностей следует напрямую обращаться в банк для оформления кредитных каникул, реструктуризации задолженности или использования других предусмотренных законом способов урегулирования долга.

Ранее сообщалось, что на российскую молодежь накинулись мошенники с обещаниями «выплат» к празднику.