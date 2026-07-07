Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников со списанием долгов

РИА Новости: мошенники начали выдавать себя за компании по списанию долгов
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали представляться компаниями, оказывающими услуги по списанию долгов, и убеждать россиян перечислять деньги им вместо банков. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По словам эксперта, злоумышленники обещают гражданам избавить их от долгов и предлагают так называемое сопровождение процедуры банкротства. Для этого они убеждают клиентов прекратить выплаты по кредитам и ежемесячно перечислять им деньги, например по 15 тыс. рублей.

Щербаченко отметил, что в этой схеме активно используются методы социальной инженерии. По его словам, аферисты могут убеждать людей переписать на них квартиры или автомобили, уверяя, что таким образом имущество удастся сохранить при банкротстве.

Кроме того, когда просроченная задолженность увеличивается, мошенники, как рассказал эксперт, нередко предлагают оформить новый кредит, чтобы рассчитаться уже с ними. В результате, предупредил он, долги не исчезают, а у пострадавших могут возникнуть дополнительные проблемы, в том числе юридического характера.

Специалист рекомендовал не доверять посредникам, обещающим быстрое списание долгов, и не рассчитывать на подобные предложения. По его словам, при возникновении финансовых трудностей следует напрямую обращаться в банк для оформления кредитных каникул, реструктуризации задолженности или использования других предусмотренных законом способов урегулирования долга.

Ранее сообщалось, что на российскую молодежь накинулись мошенники с обещаниями «выплат» к празднику.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!