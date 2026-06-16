Сроки рассрочки вырастут до 3-5 лет в ближайшее время, сообщил эксперт

В ближайшей перспективе для сохранения уровня продаж срок предоставления рассрочки может временно увеличиться до 3–5 лет на проектах с критически низкой реализацией. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил директор по продажам компании Dar Леонид Вальдштейн.

По его словам, сейчас у большинства застройщиков условия рассрочки рассчитаны на 2–3 года. Сроки зависят от нескольких факторов: себестоимости строительства, специальных кредитных условий для девелоперов и общего уровня покупательской способности. При этом у рассрочки есть ощутимый нюанс: перенос финансового риска в будущее. Если ключевая ставка не опустится к моменту финального платежа, то покупателю придется либо брать кредит на рыночных условиях, либо выходить из сделки. Даже при высокой кредитной ставке итоговая финансовая нагрузка может быть ниже, чем при стандартной ипотечной программе.

«Рассрочки стали одной из альтернатив рыночной ипотеке, ставки по которой пока достаточно высокие, но плавно снижаются вслед за ключевой ставкой. На 19 июня запланировано новое заседание Центробанка, на котором, возможно, пересмотрят нынешний процент. Однако это снижение, вероятно, составит не более 0,5 п. п.» — считает специалист.

Несмотря на плавное уменьшение ключевой ставки, условия стандартной ипотеки по-прежнему остаются недоступными для большинства покупателей. Повлиять на ситуацию может изменение банковской политики.

«Может сработать более глубокая коллаборация с банками в части разработки финансовых продуктов, которые будут работать на повышение совместных результатов. То есть банк начнет рассматривать выгоду не от самой ипотечной программы, а от положительных результатов реализации девелопера. Однако для такого шага нужна поддержка государства», — предполагает он.

Кардинальные изменения ждут семейную ипотеку, но несмотря на новости об ужесточении условий выдачи, не наблюдается всплеск спроса.

«Сегодня резких колебаний не наблюдается, несмотря на то, что некоторые компании уже начинают спекулировать на теме ужесточения условий в ближайшее время», — уточняет Леонид Вальдштейн.

С 1 июля программа семейной ипотеки заработает по новым правилам: государственная программа станет более адресной и появится градация ставок, соответствующая количеству детей. Постановления и подробностей пока не было.

По мнению Леонида Вальдштейна, все прогнозы по изменению условий семейной ипотеки сейчас идут вокруг дифференцированной ставки от количества детей, но одним из главных параметров будет требование к возрасту детей. Действующие ограничения до 7 лет существенно ограничивают круг потенциальных заемщиков. Родители в возрасте 35+ лет зачастую уже имеют детей старше 7 лет и в данном случае им придется отталкиваться не от парадигмы подготовки жилья для рождения следующего ребенка, а наоборот, как это работает сейчас и не стимулирует ни рождаемость, ни активизацию рынка для данной категории – необходимость появления следующего ребенка для улучшения жилищных условий.

Ранее россияне стали фиктивно разводиться для покупки дома по семейной ипотеке.