В Госдуме рассказали об индексации маткапитала в 2027 году

Маткапитал в России проиндексируют 1 февраля по уровню фактической инфляции за нынешний год. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, дата повышения связана с тем, что в январе «подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции за прошедший год», на основании которого пересчитываются все подлежащие индексации социальные пособия.

Сейчас при рождении первенца выдается материнский капитал в размере примерно ₽729 тысяч, а за второго ребенка доплачивают ₽234 тысячи. Если на первого ребенка выплата не оформлялась, то при появлении второго семья получает сразу ₽963 тысячи. Насколько увеличатся выплаты после индексации, Нилов сказать затруднился.

Он напомнил, что предстоящей осенью правительство обнародует проект федерального бюджета на следующий год, сверстанный на основе прогнозного уровня инфляции, но точные суммы новых пособий станут известны только в начале 2027 года после подсчета фактической инфляции за текущий год.

Ранее адвокат предупредил о мошенниках, предлагающих обналичить маткапитал.