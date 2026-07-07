Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Бизнес

Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2022 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 120 пунктов впервые с декабря 2022 года
«Газета.Ru»

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 120 пунктов впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Во время утренних торгов индекс снижался на 3,49% — до 2 117,5 пункта. К полудню индекс Мосбиржи замедлил снижение, находясь на уровне 2 135,01 пункта (-2,69%).

22 июня индекс Мосбиржи опустился ниже 2 300 пунктов впервые с марта 2023 года.

Как пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.

Ранее частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже рекордные 265,5 млрд рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!