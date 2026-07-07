Индекс Мосбиржи обновил минимум с декабря 2022 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 120 пунктов впервые с декабря 2022 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 120 пунктов впервые с декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Во время утренних торгов индекс снижался на 3,49% — до 2 117,5 пункта. К полудню индекс Мосбиржи замедлил снижение, находясь на уровне 2 135,01 пункта (-2,69%).

22 июня индекс Мосбиржи опустился ниже 2 300 пунктов впервые с марта 2023 года.

Как пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.

Ранее частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже рекордные 265,5 млрд рублей.