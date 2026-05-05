В России частные инвесторы поставили рекорд по вложениям в облигации

Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже рекордные 265,5 млрд рублей
В апреле 2026 года объем вложений частных инвесторов в облигации, который рассчитывается как нетто-результат покупок и продаж, на Московской бирже в апреле увеличился на 57,3% и составил рекордные 265,5 млрд рублей (+57,3% к апрелю прошлого года). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

«Из них 63,1% — вложения в корпоративные облигации, 36,8% — в ОФЗ и долговые бумаги регионов», — сказано в сообщении Мосбиржи.

Как отметила торговая площадка, общий объем сделок частных инвесторов с облигациями достиг 436,4 млрд рублей. Этот показатель на 65,8% выше, чем в апреле 2025 года. С начала года более 1,3 млн человек (+35% к январю-апрелю прошлого года) совершали сделки с облигациями. При этом среднее количество активных инвесторов, ежедневно осуществляющих сделки с корпоративными облигациями, в апреле впервые превысило 100 тыс.

28 апреля индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии опустился ниже 2 700 пунктов впервые с середины января текущего года.

Ранее Мосбиржа запустила торги аналогом доллара США в новом режиме.

 
