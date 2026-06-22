Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 300 пунктов на вечерних торгах

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 300 пунктов впервые с марта 2023 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2300 пунктов впервые с марта 2023 года на вечерних торгах. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи снижался на 2,15% до 2368,56 пункта, однако к 14:10 он замедлил падение и находился на уровне 2370,19 пункта (–2,08%), тогда как индекс РТС в это же время снижался на 2,08% до 1016,71 пункта.

По состоянию на 21:12 мск рублевый индекс на Мосбирже снизился на 4,93% и составил 2301,12 пункта.

9 июня индекс Мосбиржи опустился ниже 2 500 пунктов впервые с 18 ноября 2025 года.

Как пояснил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков, ключевым фактором ухудшения ситуации на российском рынке остается геополитика. Обострение риторики и новости вокруг российско-украинского конфликта, включая заявления о возможных ударах, усиливают неопределенность и «напрямую давят на аппетит к риску». При этом рост цен на нефть не дает прежней поддержки акциям, так как рынок закладывает инфляционные риски и жесткую позицию регуляторов.

Ранее частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже рекордные 265,5 млрд рублей.