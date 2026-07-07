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Бизнес

У «Южуралзолота» сменились название и руководитель

Экс-глава «Еврохима» Ширяев возглавил переименованное «Южуралзолото»
Александр Кондратюк/РИА Новости

ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) официально сменило название на группу компаний «БТС-Золото». Новым руководителем компании назначен бывший генеральный директор «Еврохима» Олег Ширяев, сообщили ТАСС в компании.

Там уточнили, что решение о переименовании ЮГК и назначении нового главы было принято 6 июля 2026 года.

В июне победителем аукциона по продаже 67,25% акций ЮГК стала компания «БТС – мост холдинг».

Олег Ширяев возглавлял «Еврохим» в 2022–2025 годах. Ранее он работал в McKinsey, «Стройтрансгазе» и А1. В компании отметили, что Ширяев обладает более чем 20-летним опытом управления международными промышленными группами с годовой выручкой свыше 10 млрд долларов.

«БТС – мост холдинг» приобрел у Росимущества пакет акций «Южуралзолота» и другие активы группы за 93,16 млрд рублей по итогам голландского аукциона. Начальная стоимость лота на четвертых торгах составляла 162,02 млрд рублей. Три предыдущих аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок либо участия только одного претендента.

Решение о продаже активов ЮГК последовало после того, как 11 июля 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежавших Константину Струкову.

Ранее «Южуралзолото» уже выставляли на торги безуспешно. Теперь компания снова будет продана с аукциона.

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