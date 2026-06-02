«Южуралзолото» выставили на повторные торги

Росимущество объявило повторные торги по продаже «Южуралзолота»
Антон Денисов/РИА Новости

Росимущество снова инициировало аукцион по продаже активов группы «Южуралзолото» (ЮГК), обращенных в собственность государства. На торги снова выставят пакет в 67,2% акций компании, а также доли в ряде связанных предприятий, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сбор заявок продлится пять рабочих дней, до 9 июня 2026 года. Итоги аукциона будут подведены 10 июня 2026 года», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость лота сохранена — 162 млрд рублей.

В мае аукцион по продаже акций золотодобывающей компании и других активов группы признали несостоявшимся. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Прием заявок проходил с 8 мая до 15 мая. Начальная стоимость лота составляла 162,02 млрд рублей. Шаг аукциона установили на уровне 3,2 млрд рублей — это 2% от стартовой цены. Размер задатка составлял 32,4 млрд рублей, или 20% от начальной стоимости.

Как сообщало Росимущество, правительство России решило выставить на продажу 67,2% акций ЮГК и другие активы группы, которые по решению суда перешли в собственность государства. Сам пакет акций «Южуралзолота» оценили в 140,4 млрд рублей.

Решение о продаже активов приняли после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратура России об обращении в доход государства акций компании, принадлежавших Константину Струкову.

Ранее РЖД выставили на торги небоскреб Moscow Towers в «Москва-Сити» за 280,8 млрд рублей.

 
