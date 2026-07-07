Путин назвал поддержку экспорта приоритетом для властей

Президент России Владимир Путин назвал поддержку российского экспорта одним из приоритетов для властей. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства 7 июля провел встречу с генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. В ходе беседы Путин подчеркнул, что поддержка российского экспорта остается приоритетом.

«Это один из наших приоритетов, и он в таком качестве остается, конечно», — сказал он.

Путин также согласился с Никишиной в том, что наращивание экспортных поставок приведет к экономическому процветанию страны.

Президент отметил, что российские экспортеры сталкиваются с разными сложностями. Однако при поддержке центра и всей группы РЭЦ в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос на 9% по сравнению с 2024 годом и составил 1,7 триллиона рублей. Глава государства назвал этот показатель «приличным».

Никишина в свою очередь доложила Путину, что была принципиально решена ключевая задача максимально быстрой переориентации на рынки дружественных стран. Президент поинтересовался, идет ли формирование устойчивых партнерств с дружественными странами достаточно успешно. Глава РЭЦ ответила утвердительно и добавила, что центр исходит из того, что этап переориентации на внешние рынки завершился. По словам Никишиной, удалось восстановить практически объемы досанкционного экспорта.

Ранее в Кремле назвали один из главных приоритетов работы Путина.